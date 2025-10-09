Google, ‘notizie su Gmail false, non controlliamo utenti’
Un portavoce di Google ha smentito le recenti voci circolate online riguardanti una presunta nuova funzionalità di Gmail, che avrebbe utilizzato l’intelligenza artificiale Gemini per esaminare i contenuti delle email inviate e ricevute dagli utenti a partire dal 10 ottobre.
“Questa non è una funzionalità prevista dal nostro servizio e non riflette le modalità con cui sviluppiamo e implementiamo le caratteristiche di Gmail”, ha dichiarato il portavoce.
Secondo Google, la privacy degli utenti è una priorità assoluta e il controllo da parte dell’utente è alla base del design di ogni sua funzionalità.
“Le affermazioni circolate non corrispondono alla realtà. Il nostro impegno per garantire la protezione dei dati è fondamentale e non intendiamo in alcun modo violare questa fiducia”, ha aggiunto.
La società ha quindi ribadito che non è mai stato previsto l’uso di intelligenze artificiali per scansionare le email degli utenti in modo invasivo, e che le informazioni diffusi sono completamente infondate.
ANSA