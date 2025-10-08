Solidarietà del Presidente Bardi a Bolognetti

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime la propria vicinanza e solidarietà al giornalista Maurizio Bolognetti oggetto di minacce e intimidazioni. “Desidero manifestare la mia solidarietà a Bolognetti- dice il Presidente Bardi – che ha sempre onorato il mestiere di giornalista con passione, coraggio e senso di responsabilità civile. Ogni tentativo di intimorire chi esercita il diritto-dovere di informare rappresenta un attacco alla libertà di stampa che è uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia. La Basilicata – conclude Bardi – è, e deve restare, una terra dove il confronto delle idee e la libertà di espressione siano garantiti a tutti, senza paura e senza condizionamenti”.