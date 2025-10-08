Smartpaper, Ugl Telecomunicazioni: “Clausola sociale disattesa

“Si è appena conclusa una riunione particolarmente accesa tra le organizzazioni sindacali e la RTI con capofila Accenture, in seguito all’aggiudicazione del nuovo appalto Enel, che comporta il passaggio dei lavoratori dalla società Smartpaper al nuovo fornitore”.

Per l’UGL erano presenti Aurelio Melchionno, Segretario confederale, Marcello Di Fazio segretario Url Puglia e Pino Giordano, segretario provinciale Ugl Matera.

“Dal confronto è emersa una distanza profonda tra le posizioni sindacali e le ipotesi prospettate da Accenture, soprattutto su due punti critici: la sede di lavoro e il perimetro occupazionale dei lavoratori coinvolti.

L’UGL e la federazione Telecomunicazioni ha difeso con forza il principio di territorialità come condizione essenziale per un confronto equilibrato, denunciando l’enorme impatto sociale, economico e familiare di un eventuale trasferimento su sedi ipotizzate a Bari o Matera.

Spostare la sede di lavoro a oltre 180 km – hanno dichiarato Melchionno, Di Fazio e Giordano – significherebbe azzerare le già fragili economie familiari, peggiorando la qualità della vita e aumentando i rischi legati alla sicurezza personale.

Richiamandosi all’articolo 53 del CCNL Telecomunicazioni, il sindacato ha sottolineato che spostamenti di tale entità potrebbero configurare una violazione contrattuale, essendo incompatibili con le tutele previste su sede e stabilità occupazionale.

Sul fronte del numero dei lavoratori interessati, permane una situazione di incertezza: Accenture ha parlato di “approfondimenti in corso” senza tuttavia fornire chiarimenti concreti sulla loro natura e sull’impatto occupazionale. Siamo di fronte all’ennesimo episodio di incertezza sistemica legata ai cambi d’appalto Enel – denuncia l’UGL –.

Questo schema ripetuto rischia di trasformarsi in un meccanismo perverso che spinge i lavoratori alle dimissioni.

Occorre un intervento deciso della stazione appaltante per ristabilire ordine e garantire il pieno rispetto dei diritti contrattuali: in caso contrario, si diventa complici di pratiche lesive verso lavoratori già penalizzati da bassi salari.

UGL Telecomunicazioni – hanno concluso i segretari – ribadisce l’urgenza di applicare integralmente la clausola sociale in modo da avviare da subito un confronto serio e trasparente che riguardi ulteriori temi a margine”.