Melfi nell’indotto ancora esuberi: PMC verso la liquidazione, 95 lavoratori a rischio

Nuovo colpo per l’indotto Stellantis di San Nicola di Melfi. La PMC, azienda impegnata nella componentistica automobilistica, va verso la liquidazione, con 95 lavoratori a rischio.

La comunicazione ufficiale è arrivata durante l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove la direzione aziendale ha annunciato di essere ormai giunta al termine dell’attività produttiva e di aver quasi esaurito gli ammortizzatori sociali.

Attualmente resta in piedi solo una piccola commessa di Stellantis per la Tonale, insufficiente però a garantire la sopravvivenza dello stabilimento.

Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Fismic hanno lanciato un appello al gruppo automobilistico, chiedendo di evitare i licenziamenti e di valutare l’assorbimento diretto dei lavoratori in Stellantis.

“È necessario – scrivono in una nota – fare pressione su Stellantis affinché assuma i dipendenti PMC, salvaguardando così l’occupazione. Il riassorbimento rappresenta la soluzione più auspicabile”.

I sindacati sollecitano inoltre l’attivazione di strumenti speciali per sostenere i lavoratori: nuovi ammortizzatori sociali, percorsi di formazione e uscite incentivate, al fine di offrire alternative concrete e limitare l’impatto sociale della crisi.