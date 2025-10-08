L’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA CELEBRA I 150 ANNI DI “CARMEN”

Una serata che promette emozione, intensità e fascino senza tempo: l’Orchestra Sinfonica di Matera celebra il 150° anniversario di Carmen, l’opera che più di ogni altra ha incarnato la sensualità e il dramma del teatro musicale.

Venerdì 10 ottobre, all’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera, la musica di Georges Bizet rivivrà in un concerto che intreccia le celebri pagine orchestrali e vocali a una narrazione appassionata, per raccontare al pubblico l’eterna storia della seducente gitana e della sua tragica libertà.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica di Matera sarà il Maestro Daniele Agiman, interprete di grande esperienza e sensibilità, capace di restituire il colore e l’energia di una partitura che continua a incantare platee di tutto il mondo.

Accanto a lui, il mezzosoprano Gianna Racamato, tra le voci più raffinate della scena lirica italiana, e il tenore Ugo Tarquini, interprete intenso e lirico, daranno vita alle atmosfere incandescenti della partitura bizetiana. A intrecciare il racconto, la voce profonda e carismatica dell’attore Domenico Fortunato, che guiderà il pubblico in un viaggio narrativo dentro la leggenda di Carmen.

“A centocinquant’anni dal debutto, Carmen ci parla ancora di libertà e passione – commenta il direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Saverio Vizziello –. Il suo linguaggio immediato e sensuale, la modernità teatrale e la forza dei personaggi continuano a renderla attuale. Questo concerto vuole essere un omaggio a un capolavoro che ha cambiato il corso dell’opera”.

Il concerto “Carmen 150” è parte della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera, che prosegue il suo dialogo tra grande repertorio e nuove esperienze artistiche.

I singoli biglietti dei concerti della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera, si possono acquistare Online su TicketSms https://www.ticketsms.it/collection/Stagione-Concertistica-2025-Orchestra-Sinfonica-Matera e di persona al botteghino prima dell’inizio dello spettacolo.

I 9 concerti della rassegna autunno – inverno si svolgono a Matera all’Auditorium “Raffaele Gervasio”, con ingresso alle ore 20:00 e inizio alle 20:30. Iniziata il 21 settembre, la Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera proseguirà fino al 30 dicembre 2025.