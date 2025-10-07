Orlandino Greco conquista la vittoria alle Regionali: è il primo degli eletti della Lega nella Circoscrizione Nord

Grande successo personale e politico per Orlandino Greco, che alle recenti elezioni regionali in Calabria ha ottenuto un risultato di rilievo, conquistando un seggio nel Consiglio regionale. Con 5.154 voti totali, Greco si è imposto come primo degli eletti nella Circoscrizione Nord per la Lega, dimostrando un consenso ampio e trasversale.

Il risultato parla chiaro: l’ex sindaco di Castrolibero ha nettamente superato gli altri candidati del suo partito, staccando di oltre mille preferenze la seconda classificata, Emira Ciodaro. Con questo trionfo, Greco segna un importante ritorno nell’aula del Consiglio regionale, consolidando il suo ruolo come una delle figure politiche più influenti e radicate nel territorio cosentino.

Non appena terminato lo scrutinio, Greco ha voluto esprimere il suo ringraziamento ai sostenitori tramite un messaggio sui social, definendo la notte elettorale come “lunga” e “magica”, e manifestando la sua gratitudine per il supporto ricevuto durante la campagna.

“Un grazie di cuore a tutti voi per l’immenso sostegno che mi avete dato. Questo risultato è il frutto della fiducia che mi avete rinnovato e del supporto che non mi ha mai mancato,” ha scritto Greco, con parole cariche di riconoscenza.

L’ex sindaco ha anche ribadito il suo impegno per il futuro, indicando gli obiettivi del suo mandato: “Andremo in Regione con la responsabilità di rappresentare al meglio il nostro territorio, portando avanti battaglie per l’identità, lo sviluppo e la giustizia sociale. Questa è una vittoria di squadra, una vittoria per la nostra comunità. Ora inizia un nuovo percorso, insieme.”

Il successo di Greco rafforza significativamente la sua posizione all’interno della coalizione di centrodestra, confermando il suo radicamento nel territorio e il forte consenso che raccoglie tra la popolazione calabrese.