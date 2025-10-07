Bergamo una mostra con le 18mila carte di Pokemon Italia

Per celebrare il 25° anniversario dei Pokémon in Italia, Mirmex Collectibles ha organizzato una mostra esclusiva presso la sua sede di Bergamo.

In due nuove sale, saranno esposti ben 70 pannelli giganti che racchiudono un’intera collezione di 18.000 carte italiane, insieme a pacchetti di espansione, box del set base e le due versioni unlimited. Tra i pezzi più preziosi, spicca il Charizard italiano in prima edizione.

“È un evento unico e senza precedenti nel nostro Paese”, dichiarano gli organizzatori, sottolineando l’importanza di questa esposizione che raccoglie una delle collezioni più complete e rare.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 25 ottobre, presso il negozio Mirmex in via Bianzana a Bergamo, e la mostra sarà aperta al pubblico nei due weekend successivi: sabato 25 e domenica 26 ottobre, e sabato 1 e domenica 2 novembre.

