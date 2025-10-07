Basilicata connessa, aperte le registrazioni all’evento

“Basilicata connessa: storie di futuro digitale. Voci, volti e risultati del progetto PNRR Misura 1.7.2 Rete di servizi di facilitazione digitale” è il titolo dell’evento in programma, alle 10.00, martedì, 14 ottobre 2025, al Teatro Stabile di Potenza.

Aperta alla cittadinanza, ai facilitatori e ai rappresentanti istituzionali, l’iniziativa è promossa dalla Regione Basilicata, Direzione Generale per l’Amministrazione Digitale, per fare il punto sul progetto “Punto Digitale Facile”, che colloca la Basilicata prima Regione nel raggiungere i target previsti dal PNRR. Finanziato con 1,4 milioni di euro, con un cofinanziamento regionale di 600.000 euro, il progetto ha l’obiettivo di ridurre il gap delle competenze nella popolazione e favorire una partecipazione consapevole e attiva ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

I lavori saranno introdotti e moderati dalla giornalista Eva Bonitatibus.

Alle 10.30, previsti i saluti istituzionali del sindaco della città di Potenza, Vincenzo Telesca; del presidente di Anci Basilicata, Gerardo Larocca; dell’assessore regionale alla Salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico; del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Seguirà la sessione “Digitale Facile in Basilicata: voci, volti e numeri della Basilicata digitale”, che offrirà una panoramica sui traguardi raggiunti e sulle esperienze maturate grazie alla rete dei punti di facilitazione digitale diffusi sul territorio.

Interverranno Valentina Albano del Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Salvatore Panzanaro, responsabile del progetto Digitale Facile e referente dell’Ufficio Amministrazione Digitale, e Santo Maggio, project manager dell’iniziativa.

La sessione sarà arricchita dalle testimonianze di partner istituzionali, amministratori locali, facilitatori digitali e cittadini che hanno contribuito in prima persona a rendere il progetto capillare e diffuso in più di 100 comuni della Basilicata.

Lo sguardo si sposterà poi sulle nuove frontiere dell’innovazione con l’intervento dell’avvocato Ernesto Belisario, specialista in diritto amministrativo e amministrazione digitale, che affronterà il tema “Amministrazione e IA: nuovi scenari per i servizi pubblici e i territori”, approfondendo le potenzialità dell’intelligenza artificiale al servizio delle istituzioni e delle comunità locali.

Nel panel finale l’attenzione sarà rivolta alle prospettive future con la sessione “Il futuro digitale della Basilicata – I progetti in cantiere”. Interverranno Emilia Piemontese, dirigente dell’Ufficio Amministrazione

Digitale, e Michele Busciolano, dirigente generale per l’Amministrazione Digitale, che illustreranno le strategie e le iniziative che guideranno la Basilicata verso la transizione digitale.

L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita. Registrazioni online al seguente link: https://forms.office.com/e/TcDZyfsFgw. Maggiori informazioni sul sito: https://digitalefacile.regione.basilicata.it/