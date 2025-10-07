Al via il percorso in “Cloud Architecting on AWS”

Al via seconda edizione del percorso in “Cloud Architecting on AWS” della MT Academy, promosso dall’Assessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione – guidato dall’assessore Francesco Cupparo – dalla Direzione Sviluppo Economico, lavoro e Servizi alla comunità della Regione Basilicata, in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il coordinamento di Sviluppo Basilicata.

Il percorso è stato presentato nella Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera alla presenza di Gabriela Megale, amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, Gaetano Torchia, direttore amministrativo di Sviluppo Basilicata, Patrizia Orofino, responsabile del progetto, Dario Mazzella, Senior Manager di AWS e responsabile della AWS Skills to Jobs Tech Alliance in Italia, Antonio Nicoletti, sindaco della città dei Sassi.

“La Regione – ha detto Megale – punta molto su questo progetto perché rappresenta un investimento sulle persone e sulla loro capacità di generare futuro”. E rivolgendosi ai corsisti, ha aggiunto: “Siete stati selezionati per intraprendere un percorso impegnativo ma ricco di opportunità. Per voi è un’occasione concreta per costruire competenze richieste dal mercato del lavoro e contribuire allo sviluppo della Basilicata. Da soli si può arrivare, ma insieme si può andare lontano”.

“Lo sforzo organizzativo – ha aggiunto Torchia – è notevole, ma è la dimostrazione concreta di quanto crediamo in questo progetto. Con questo progetto vogliamo creare valore attraverso le competenze: non basta possederle, bisogna saperle sviluppare, farle crescere, metterle al servizio delle imprese e del territorio. È così che si costruisce un ecosistema realmente innovativo”.

“Il nostro obiettivo – ha ribadito Orofino – è attrarre talenti nel territorio e investire in Basilicata anche grazie alla collaborazione con i big player internazionali. È un progetto di innovazione e crescita, una possibilità reale di sviluppo professionale e di occupabilità, come ha dimostrato la prima edizione. Vogliamo che la MT Academy diventi un punto di riferimento per chi desidera costruire il proprio futuro, restando in Basilicata”.

Per Mazzella di Amazon, con questo percorso, la Basilicata è una sorta di unicum nel panorama nazionale. “Non c’è Regione che abbia avuto questo tipo di approccio. – ha detto – Avere enti che interagiscono tra loro per creare opportunità non è scontato, ed è ciò che rende la Basilicata un esempio virtuoso. Un grazie alla Regione per aver creduto nel valore della formazione come leva di sviluppo. Matera è un territorio straordinario, ricco di energia e potenzialità, e può diventare un punto di riferimento per l’innovazione e la crescita digitale nel Mezzogiorno”.

“Con la MT Academy – ha rimarcato il sindaco Nicoletti – abbiamo avviato un percorso di collaborazione positivo, che mette in relazione il nostro sistema della formazione con quello delle imprese. La Regione Basilicata con l’assessore Cupparo insieme a Sviluppo Basilicata, si conferma un punto di riferimento costante, sempre attenta alla città di Matera e alla valorizzazione delle sue risorse. Insieme possiamo favorire l’incontro tra il territorio e le grandi realtà dell’innovazione tecnologica come Aws, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

Il percorso in “Cloud Architecting on AWS” per i 20 ragazzi selezionati si concluderà venerdì 12 dicembre 2025, al termine di un programma di 300 ore con l’obiettivo di formare esperti nella progettazione di soluzioni cloud sicure, scalabili ed efficienti. L’approccio sarà sia teorico che pratico, con laboratori, seminari e project work in collaborazione con aziende del settore.

La prima edizione, conclusa lo scorso giugno, ha dimostrato l’efficacia del percorso. Molti partecipanti, infatti, hanno già intrapreso esperienze professionali in imprese del settore, confermando gli obiettivi della Mt Academy: essere un ponte verso il mondo del lavoro e rispondere concretamente alla crescente richiesta di competenze digitali.