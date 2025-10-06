Scuola Infanzia Sacro Cuore di Senise, Mignoli all’inaugurazione

La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Rossana Mignoli, ha partecipato all’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Senise, sottolineando ”l’importanza di essere presenti sul territorio e di conoscere da vicino le realtà educative che operano quotidianamente a favore dei bambini e delle famiglie”.

“È fondamentale – ha dichiarato Mignoli – visitare le diverse realtà della Basilicata, incontrare le comunità educanti, ascoltare operatori, famiglie e istituzioni. Solo così si può cogliere fino in fondo il valore e le difficoltà del lavoro che ogni giorno si svolge per garantire il benessere dei più piccoli.”

Durante la cerimonia, la Garante ha espresso “un sentito ringraziamento alla Sindaca Eleonora Castronuovo, all’Avv. Teresa De Fina, alle operatrici, alle suore e a tutte le famiglie per l’impegno e la dedizione con cui contribuiscono alla crescita armoniosa dei bambini”.

“L’impegno non è poco – ha aggiunto – ma ciò che si costruisce insieme, con passione e spirito di comunità, diventa un patrimonio prezioso per tutto il territorio.”

“La presenza a Senise – ha concluso Mignoli – si inserisce nel percorso di attenzione e di vicinanza che la Garante regionale porta avanti in tutta la Basilicata, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche educative, raccogliere le istanze locali e promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.