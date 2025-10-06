POTENZA – Arrestato 62enne per violenza sessuale e stalking

POTENZA – Nella giornata di sabato 4 ottobre, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 62enne residente nel capoluogo lucano, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo, incensurato, è gravemente indiziato di essere il responsabile di numerosi episodi di violenza sessuale e atti persecutori (stalking) ai danni di un giovane potentino di 22 anni, affetto da problemi cognitivi e disturbi mentali. I fatti contestati risalgono al mese di settembre scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 62enne avrebbe indotto ripetutamente la vittima ad avere rapporti sessuali all’interno dei bagni pubblici di un parco della città, e in altre circostanze lo avrebbe convinto a seguirlo fino alla propria abitazione, approfittando delle fragilità psichiche del ragazzo.

L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Potenza, che hanno messo in atto una serie di servizi mirati per l’identificazione e il rintraccio dell’uomo, culminati nell’esecuzione della misura restrittiva.

Il procuratore facente funzione Maurizio Cardea ha sottolineato che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriori elementi utili alla ricostruzione completa dei fatti.