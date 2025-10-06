FI dichiarazione del segretario provinciale Taddei su riconferma Occhiuto

La rielezione a Presidente della Regione Calabria di Roberto Occhiuto rappresenta per la comunità di Forza Italia e per tutto il centrodestra motivo di grande soddisfazione.

Il lavoro positivo svolto in questi anni da Occhiuto, Presidente uscente della Calabria e Vice Segretario Nazionale di Forza Italia, è stato riconosciuto dagli elettori calabresi, i quali hanno visto nelle sue capacità di risollevare una regione per troppi anni trascurata l’essenza del buongoverno.

Il risultato elettorale è stato netto: le cittadine e i cittadini calabresi credono nel progetto di Forza Italia, che anche in questa tornata ha avuto un grandissimo successo in termini di consensi, e credono nel progetto dell’intera coalizione di centrodestra.

Da parte di Forza Italia Provincia di Potenza un sincero augurio di buon lavoro al Presidente Roberto Occhiuto.

Il Segretario Provinciale

Vincenzo Taddei