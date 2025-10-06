Giovedì 16 ottobre, dalle 9.30 nella Sala “Gregorio Inguscio” della Regione Basilicata, a Potenza, avrà luogo la conferenza stampa per il lancio in anteprima dello spot di promozione del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 regionale.

Prevista la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, del Direttore generale della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona, Domenico Tripaldi, e del Dirigente dell’Ufficio PNRR e Sanità Digitale, Nicola Mazzeo, oltre che del testimonial dello spot, il campione di nuoto in acque libere Domenico Acerenza e del regista Giuseppe Marco Albano.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Antonello Lombardi.