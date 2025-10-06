Calabria, presidente Bardi si congratula con Occhiuto

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, si congratula con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “Desidero rivolgere al Presidente Occhiuto le mie felicitazioni per il successo elettorale che si sta profilando in queste ore.

Il risultato conferma la fiducia dei cittadini calabresi nella sua visione e nella sua capacità di guidare il territorio con competenza e determinazione.

La collaborazione tra le nostre Regioni del Sud è fondamentale per affrontare insieme le grandi sfide del futuro: lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle nostre eccellenze. Sono certo che continueremo a lavorare in sinergia per dare sempre più forza e centralità al Mezzogiorno nel panorama nazionale.

A Roberto Occhiuto auguro di proseguire con rinnovato entusiasmo il suo impegno per la Calabria e per il Sud Italia, certo che il suo operato continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio meridionale”.