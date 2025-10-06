Assessore Latronico: auguri al Presidente Occhiuto

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime le proprie congratulazioni al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per il successo elettorale suo e della coalizione di centrodestra, riconoscendo in questo risultato un segnale importante di fiducia e di continuità nel governo del territorio.

“Si tratta di una vittoria – dice Latronico – che assume un significato particolare per il lavoro comune che le nostre regioni di confine sono chiamate a portare avanti.

Calabria e Basilicata, infatti, condividono numerose sfide e problematiche che possono e devono essere affrontate in una logica di pianificazione e collaborazione interregionale”.

Latronico sottolinea come la cooperazione tra le due regioni possa rafforzare le politiche sanitarie, ambientali, infrastrutturali e di sviluppo economico, favorendo una crescita equilibrata del Mezzogiorno.

“Solo attraverso una visione condivisa e una sinergia costante – conclude l’assessore – sarà possibile rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e valorizzare le potenzialità comuni dei nostri territori”.