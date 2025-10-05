Tragedia sulla Fondovalle dell’Agri: quattro braccianti indiani morti a Scanzano Jonico. Ancora sangue sulle strade lucane

SCANZANO JONICO (MT) – Quattro giovani braccianti, tutti di nazionalità indiana, hanno perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

Le vittime sono Kumar Manoj, 34 anni, Singh Surjit, 33, Singh Harwinder, 31, e Singh Jaskaran, appena 20.

In un primo momento si era parlato di cittadini pakistani, ma gli accertamenti hanno confermato che provenivano tutti dall’India.

Il gruppo viaggiava a bordo di una Renault Scenic a sette posti, ma in auto si trovavano in dieci persone. L’auto si è scontrata frontalmente con un camion: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai quattro lavoratori.

L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso, mentre i sei feriti sono stati soccorsi dal 118 Basilicata Soccorso: cinque sono stati trasferiti all’ospedale di Policoro, uno, in condizioni più gravi, al San Carlo di Potenza.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Ancora una volta la Basilicata si ritrova a contare le vittime sulle proprie strade.

Strade troppo spesso fatiscenti, dissestate, lasciate a metà da cantieri infiniti, dove la mancanza di manutenzione e la carenza di controlli diventano terreno fertile per la tragedia.

Certo, la disattenzione o l’imprudenza alla guida possono avere un peso, ma non si può ignorare che molte arterie lucane versano in condizioni precarie, con manti stradali logorati, segnaletica carente e lavori che si trascinano per anni.

Una realtà che i cittadini conoscono bene e che, purtroppo, continua a mietere vittime innocenti.

I quattro giovani morti a Scanzano Jonico erano lavoratori agricoli, come tanti che ogni giorno percorrono le strade della piana metapontina per raggiungere i campi.

Viaggiano spesso in condizioni precarie, stipati in auto sovraccariche, al termine di giornate di fatica.

Dietro a questa tragedia, quindi, non c’è solo un incidente: c’è un pezzo di vita invisibile, fatta di lavoro duro, marginalità e vulnerabilità.

La Basilicata non può più permettersi di voltarsi dall’altra parte.

Servono investimenti seri sulla manutenzione delle strade, interventi urgenti sulle arterie principali e secondarie, controlli più rigorosi sui mezzi di trasporto e sulle condizioni di viaggio dei lavoratori.

Ogni vittima della strada è una ferita collettiva che riguarda tutti: amministratori, automobilisti, cittadini.

Quattro giovani vite spezzate sulla Fondovalle dell’Agri. Quattro nomi da ricordare, non da archiviare.

Perché dietro ogni incidente c’è una storia, e dietro ogni storia c’è un dovere: rendere la Basilicata un luogo più sicuro per chi ci vive e per chi ci lavora.