Tragedia di Scanzano Jonico: cordoglio e appello per la sicurezza dei lavoratori agricoli.

Esprimo il mio più profondo cordoglio e la vicinanza alle famiglie di Kumar Manoj, Singh Surjit, Singh Harwinder e Singh Jaskaran, i quattro braccianti che hanno tragicamente perso la vita nell’incidente stradale avvenuto ieri sulla Fondovalle dell’Agri a Scanzano Jonico. Un pensiero commosso va anche ai sei feriti che lottano in questi momenti negli ospedali della regione.

Questa tragedia rappresenta l’ennesima pagina nera che colpisce il mondo del lavoro agricolo e ci impone una riflessione seria e urgente. Dieci persone stipate in un’auto omologata per sette posti: un dato che racconta una realtà di sfruttamento, precarietà e mancanza di tutele che non possiamo più tollerare.

Gli infortuni “in itinere” sono troppo spesso dimenticati ma drammaticamente frequenti tra i lavoratori agricoli e stagionali, aggravati dalle distanze, dalle strade dissestate e dalle condizioni di vita precarie in cui questi lavoratori sono costretti.

Condivido la richiesta dei sindacati di investire con urgenza nel rafforzamento del trasporto pubblico locale, garantendo soluzioni sicure e dignitose per le migliaia di braccianti che ogni giorno si spostano per raggiungere i luoghi di lavoro. Non è accettabile che uomini e donne che danno un contributo fondamentale alla nostra economia debbano rischiare la vita per andare al lavoro.

Sostengo con forza sull’importanza di convocare un tavolo specifico sulla mobilità dei lavoratori agricoli in Regione Basilicata, per definire interventi strutturali che impediscano il ripetersi di simili tragedie.

La sicurezza sul lavoro e nei percorsi casa-lavoro deve essere una priorità assoluta. Mi voglio unire al ringraziamento che il nostro presidente Bardi ha fatto alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e al personale sanitario che hanno gestito i soccorsi di questo grave incidente.

Michele Casino Consigliere Regionale – Gruppo Misto