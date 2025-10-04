CRONACA

Roma, vandalizzata la statua di Papa Giovanni Paolo II vicino alla stazione Termini

Foto di redazione redazione04/10/2025
7.842 1 minuto di lettura

La statua dedicata a Papa Giovanni Paolo II, situata nei pressi della stazione Termini a Roma, è stata oggetto di un atto vandalico. Sulla base del monumento è comparsa la scritta offensiva “fascista di m…” accompagnata dal simbolo della falce e martello.

A individuare le scritte, in piazza dei Cinquecento, sono stati i carabinieri al termine di una manifestazione a favore della causa palestinese, tenutasi lo scorso 26 settembre. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le operazioni per ripulire l’area e rimuovere le scritte.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato duramente l’episodio:
“A Roma è stata deturpata la statua dedicata a San Giovanni Paolo II con un insulto e un simbolo ideologico.

Si scende in piazza invocando la pace, e poi si infanga la memoria di un uomo che ha dedicato la vita alla costruzione della pace. Un gesto vergognoso, frutto di fanatismo e ignoranza della storia e dei suoi protagonisti”.

Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso indignazione attraverso un post su X:
“È inaccettabile l’oltraggio alla statua di San Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini, compiuto da frange estremiste durante le manifestazioni di questi giorni. Basta odio, basta cattivi maestri!”

ANSA

Foto di redazione redazione04/10/2025
7.842 1 minuto di lettura
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio