Roma, vandalizzata la statua di Papa Giovanni Paolo II vicino alla stazione Termini

La statua dedicata a Papa Giovanni Paolo II, situata nei pressi della stazione Termini a Roma, è stata oggetto di un atto vandalico. Sulla base del monumento è comparsa la scritta offensiva “fascista di m…” accompagnata dal simbolo della falce e martello.

A individuare le scritte, in piazza dei Cinquecento, sono stati i carabinieri al termine di una manifestazione a favore della causa palestinese, tenutasi lo scorso 26 settembre. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le operazioni per ripulire l’area e rimuovere le scritte.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato duramente l’episodio:

“A Roma è stata deturpata la statua dedicata a San Giovanni Paolo II con un insulto e un simbolo ideologico.

Si scende in piazza invocando la pace, e poi si infanga la memoria di un uomo che ha dedicato la vita alla costruzione della pace. Un gesto vergognoso, frutto di fanatismo e ignoranza della storia e dei suoi protagonisti”.

Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso indignazione attraverso un post su X:

“È inaccettabile l’oltraggio alla statua di San Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini, compiuto da frange estremiste durante le manifestazioni di questi giorni. Basta odio, basta cattivi maestri!”

