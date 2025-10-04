Presidente Trump, ‘ho detto a Netanyahu: è la tua occasione per vincere’

In un’intervista esclusiva rilasciata a Channel 12, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raccontato di aver comunicato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che questo momento rappresenta un’opportunità decisiva per trionfare.

Trump si è mostrato fiducioso sulla possibilità di raggiungere un’intesa per la liberazione degli ostaggi e la cessazione del conflitto in corso.

“Siamo molto vicini a un accordo,” ha affermato, aggiungendo che Netanyahu è favorevole e che anche Hamas ha compiuto un significativo passo avanti con l’intenzione di portare a termine l’intesa.