Poste Italiane: spegnimento notturno dei Postamat in 21 uffici postali di Matera e provincia

Poste Italiane ha annunciato che, a partire da ieri 3 settembre , gli sportelli automatici Postamat di ventuno uffici postali situati nella città di Matera e nella sua provincia verranno disattivati durante le ore notturne, dalle 19:00 alle 8:30.

La misura, di carattere temporaneo, è stata adottata per contrastare i recenti tentativi di furto e atti vandalici registrati in diverse aree del territorio.

L’Azienda ha sottolineato il proprio impegno nel garantire la sicurezza delle sedi, grazie all’adozione di sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicurando al contempo che tutti i servizi saranno regolarmente disponibili negli abituali orari di apertura degli uffici postali.

Gli uffici interessati dal provvedimento sono:

Matera Città, Accettura, Bernalda, Marconia, Ferrandina, Grassano, Irsina, Metaponto, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Stazione, Policoro, Pomarico, Salandra, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Matera 1, Matera 2 e Matera 4.