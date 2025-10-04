CRONACA

Ministro Tajani, senza parole per profanazione statua di Papa Wojtyla

Foto di redazione redazione04/10/2025
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha duramente condannato l’atto vandalico contro la statua di San Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini a Roma, avvenuto in concomitanza con le recenti proteste e mobilitazioni.

“È inaccettabile l’oltraggio alla figura di Papa Wojtyla, compiuto da chi strumentalizza le manifestazioni per diffondere intolleranza e violenza ideologica.

Serve responsabilità, non incitazione all’odio. È tempo di dire basta ai messaggi divisivi e a chi alimenta tensioni con gesti così vergognosi”, ha scritto Tajani in un messaggio pubblicato su X.

ANSA

