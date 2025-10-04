Meloni, piano di Pace Trump squarcia le tenebre

Giorgia Meloni esprime speranza per la pace in Palestina durante la festa di San Francesco

“Ci auguriamo che, grazie agli sforzi internazionali e alla mediazione delle principali forze diplomatiche, si possa finalmente arrivare a una soluzione che coinvolga anche tutte le parti in causa, compreso Hamas.

Questo potrebbe aprire la strada alla pace”, ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa di San Francesco, Patrono d’Italia, in corso ad Assisi.

“Vogliamo vedere una luce di speranza che squarcia le tenebre del conflitto”, ha aggiunto, sottolineando come l’Italia e la comunità internazionale abbiano il dovere di fare tutto ciò che è possibile per contribuire a un processo di pace stabile e duraturo.

“Abbiamo la responsabilità di impegnarci per quanto nelle nostre possibilità, affinché si apra una nuova era di comprensione e convivenza tra i popoli”, ha concluso Meloni.

ANSA