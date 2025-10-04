Meloni, la pace non arriva invocandola ma costruendola

“La vera pace, come ci ricorda San Francesco, non arriva semplicemente quando la invochiamo, ma si costruisce passo dopo passo, con impegno, coraggio e determinazione, mettendo un mattone sopra l’altro, sempre con responsabilità e razionalità”, ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa di San Francesco, Patrono d’Italia, in corso ad Assisi.

Un messaggio che richiama l’importanza di un impegno costante e pratico per raggiungere la pace, sottolineando la necessità di affrontare le sfide con un approccio ragionevole e responsabile.

ANSA