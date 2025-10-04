Maltempo a Scanzano Jonico: il sindaco chiede lo stato di calamità naturale

Dopo le violente trombe d’aria che hanno colpito Scanzano Jonico il 1° ottobre, causando ingenti danni alle colture e alle aziende agricole, il sindaco Pasquale Cariello ha annunciato la richiesta ufficiale dello stato di calamità naturale per il territorio comunale.

“Abbiamo effettuato sopralluoghi in tutta la città – ha dichiarato il primo cittadino – e preso atto dei pesanti danni subiti dalle colture. Non potevamo fare altro che agire immediatamente per tutelare i nostri agricoltori.”

Cariello ha inoltre annunciato l’intenzione di chiedere un incontro con la Regione Basilicata per valutare direttamente l’entità dei danni e sollecitare interventi concreti.

“Inviteremo i rappresentanti regionali a venire sul posto – ha aggiunto – per rendersi conto di persona delle difficoltà che il comparto agricolo sta affrontando. Scanzano vive di agricoltura, e noi amministratori abbiamo il dovere di difendere chi ogni giorno lavora la nostra terra.”