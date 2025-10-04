“I Weekend della Cultura ‘25” – L’Arte Itinerante di Tony Montemurro
in Omaggio alla Madonna della Bruna
L’Associazione di Promozione Sociale “Officina della Cultura”, in collaborazione con la Confraternita “I Pastori della Bruna”, annuncia la realizzazione di una ricca serie di eventi culturali collaterali che arricchiscono la 14ª edizione del Premio Moda® “Città dei Sassi” e la 8ª edizione del Premio ModArt Exhibition 2025.
Dopo le iniziative internazionali estive, l’APS “Officina della Cultura” torna a valorizzare la cultura.
Prende il via un progetto itinerante e profondamente radicato nelle tradizioni locali: “Processione dei Pastori – Memorie Naif” dell’artista materano Tony Montemurro. Attraverso 13 opere cariche di spiritualità e folklore, la mostra vuole essere un omaggio sentito alla Madonna della Bruna, Protettrice della Città di Matera.
Le opere, realizzate con stile Naif, saranno ospitate nelle Chiese Parrocchiali Rionali, toccando diversi quartieri della città nei weekend di Ottobre e Novembre 2025:
Parrocchia “San Vincenzo dè Paoli” (Borgo La Martella) – 4/5 Ottobre 2025
Parrocchia “Papa San Pio X” (Quartiere Spine Bianche) – 11/12 Ottobre 2025
Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” (Quartiere La Nera) – 8/9 Novembre 2025
Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” (Quartiere Serra Venerdì) – 15/16 Novembre 2025
Parrocchia “Santa Famiglia” (Quartiere San Giacomo) – 20/21 Novembre 2025
Parrocchia “Sant’Agnese” (Quartiere Agna Le Piane) – 22/23 Novembre 2025
Un’occasione da non perdere per esplorare l’arte e la tradizione
APS “Officina della Cultura” ETS_Matera