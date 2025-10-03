Venosa, 41enne arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio

POTENZA – I Carabinieri hanno arrestato un 41enne di Venosa nella serata del 30 settembre con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato lungo la strada che collega Montemilone a Venosa durante un controllo del territorio. A bordo della sua auto i militari hanno trovato una mazza da baseball. La perquisizione, estesa all’abitazione, ha portato al sequestro di oltre 273 grammi di cocaina, denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio, un consistente quantitativo di sostanza da taglio e un proiettile calibro 9.

Il 41enne, dopo l’arresto, è stato condotto alla Casa Circondariale di Melfi e successivamente, su disposizione del Gip, posto agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere anche del reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Si ricorda che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo e prevenzione portata avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, volto a garantire sicurezza e legalità sul territorio.