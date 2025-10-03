Ue, ‘cortei pro-Pal? Sono un diritto ma no alla violenza’ ‘Manifestazioni pacifiche parte della democrazia’

“Siamo sempre stati chiari: le manifestazioni pacifiche rappresentano un diritto fondamentale in ogni Paese democratico.

Tuttavia, abbiamo anche sempre ribadito che la violenza non ha spazio nelle nostre società, sia da parte dei manifestanti che delle forze dell’ordine.”

Queste le parole di un portavoce della Commissione Europea, rispondendo alle domande riguardo alle proteste pro-Palestina che stanno attraversando l’Europa e agli episodi di violenza tra i dimostranti e le forze dell’ordine.

Il portavoce ha sottolineato che la responsabilità di garantire la gestione e il controllo delle manifestazioni spetta alle autorità nazionali, affinché si svolgano in un contesto di ordine e rispetto.

