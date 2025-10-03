“Senise, Comune e dipendenti uniti: ‘Stop al genocidio’, solidarietà alla popolazione palestinese”

Senise, 3 ottobre 2025 . In occasione dello sciopero nazionale – indetto da più sigle sindacali e accolto da tantissimi della società civile per esprimere solidarietà alle causa palestinese – i dipendenti comunali di Senise, su iniziativa autonoma e in accordo con l’Amministrazione comunale, hanno voluto dare un segnale pubblico di vicinanza e sostegno alla popolazione palestinese.

Nella mattinata di oggi, presso la Sala consiliare del Palazzo Comunale, è stato esposto uno striscione con la scritta “Stop al genocidio”, simbolo di un grido collettivo per la pace e per la difesa dei diritti umani. Durante il momento di riflessione, è stato anche rivolto un lungo applauso come gesto di ringraziamento a tutte le persone e organizzazioni impegnate negli aiuti umanitari verso Gaza, spesso operanti in condizioni estremamente difficili.

L’Amministrazione comunale di Senise ribadisce il proprio sostegno a ogni iniziativa volta alla costruzione della pace, alla tutela della dignità umana e alla difesa dei civili coinvolti in conflitti armati. In un momento storico così drammatico, è fondamentale che anche le istituzioni locali facciano sentire la propria voce.

Il Sindaco, l’ Amministrazione e i dipendenti comunali