Salvini, da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci

A metà giornata, si contano già 30 poliziotti feriti, stazioni ferroviarie paralizzate, autostrade bloccate e aeroporti invasi. La giornata di sciopero generale, indetta dalla Cgil, sta mettendo a dura prova il Paese, con disagi che colpiscono pesantemente la mobilità e la vita quotidiana dei cittadini.

“Abbiamo offerto alla Cgil l’opportunità di fermarsi. Lo sciopero era stato dichiarato illegittimo, perché secondo la legge gli scioperi vanno annunciati con almeno 10 giorni di preavviso, non con soli 2 giorni. Nonostante questo, hanno scelto di andare avanti”, ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Reggio Calabria.

“Ci saranno altri 40 scioperi prima della fine dell’anno. A questo punto, so come proteggere milioni di italiani: il loro diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio e alla salute.

Abbiamo dato una chance, ma hanno scelto di fare una battaglia politica mentre parlano di pace. Ora sapremo come agire”, ha concluso Salvini.

