Rinascita Lagonegro, il punto dopo sei settimane di preparazione. L’Assistant Coach Viggiano: “Siamo soddisfatti, il gruppo cresce. Saremo pronti per l’inizio del campionato”

MARSICOVETERE (Potenza) – La Rinascita Volley Lagonegro prosegue il proprio cammino di avvicinamento al campionato di serie A2 Credem Banca con una preparazione intensa e curata in ogni minimo dettaglio.

Al tramonto della sesta settimana di allenamenti, lo staff tecnico guidato da coach Waldo Kantor e dai suoi collaboratori sta alternando sedute di tecnica individuale e di squadra ai canonici lavori di forza in sala pesi e a momenti di approfondimento tattico in campo.

Grande attenzione viene dedicata in questa fase al side-out, al cambio palla e alle correlazioni muro-difesa, con l’obiettivo di consolidare i meccanismi di gioco e aumentare la continuità in situazioni di pressione.

L’Assistant Coach Dino Viggiano, nel suo punto stampa del weekend, ha sottolineato i progressi del gruppo: “La condizione fisica cresce, La squadra sta rispondendo bene ai carichi: queste settimane di lavoro hanno confermato le nostre idee sul valore dei ragazzi. È un gruppo quasi totalmente nuovo, sta lavorando tanto e la coesione aumenta giorno dopo giorno. Ci stiamo preparando in modo adeguato sia a livello fisico che tecnico-tattico e le buone prestazioni negli allenamenti congiunti finora disputati ne sono una prova. C’è un ottimo amalgama a livello tecnico, i ragazzi si completano fra loro in quanto hanno tutti delle caratteristiche differenti. Stiamo costruendo le giuste sinergie tra i giocatori confermati e i nuovi arrivati che stanno sposando al meglio tutto il lavoro proposto dallo staff, sia in campo che in sala pesi. Siamo soddisfatti, il percorso intrapreso finora è quello giusto, ma è chiaro che adesso dobbiamo iniziare a spingere un po’ di più perché l’inizio del campionato è imminente e bisogna farsi trovare pronti”.

Parole che trovano conferma anche nell’opposto Diego Cantagalli, tra i protagonisti della passata stagione (miglior marcatore del campionato di A3) e dunque confermatissimo dal Club del presidente Nicola Carlomagno: “Finora è stato un buon periodo di preparazione, ma anche molto impegnativo sia a livello fisico che mentale: riprendere dopo tre mesi di pausa non è facile, soprattutto con un gruppo quasi totalmente nuovo. Stiamo affinando la nostra conoscenza, ma al tempo stesso cerchiamo di essere già un gruppo unito sia dentro che fuori dal campo, e questo mi dà fiducia per l’inizio del campionato. Siamo consapevoli che il cammino sarà lungo e difficile, ma stando insieme proveremo a superare gli ostacoli che inevitabilmente incontreremo”.

Il calendario della preparazione prevede a breve un ultimo importante test amichevole: sabato 11 ottobre, infatti, la Rinascita sarà impegnata nell’allenamento congiunto contro la Virtus Aversa già incrociata lo scorso 12 settembre, occasione utile per verificare ulteriormente lo stato di forma del gruppo.

Prima però, l’appuntamento più atteso dai tifosi e dagli appassionati: la presentazione ufficiale della squadra, in programma domenica 5 ottobre alle ore 17.30 al BHotel di Lagonegro, durante la quale saranno presentati atleti, staff e tutte le novità della stagione 2025/2026.

La società invita, dunque, la comunità a prendere parte a questo momento di condivisione, che rappresenta simbolicamente l’inizio del nuovo viaggio sportivo della compagine biancorossa.