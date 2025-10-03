POLITICA
Presidente Trump ad Hamas, ‘accordo entro domenica o sarà l’inferno’
Il presidente Donald Trump, attraverso un post su Truth Social, ha fissato un ultimatum ad Hamas relativo alla sua proposta per la pace a Gaza: “Occorre che con Hamas si trovi un’intesa entro domenica alle 18:00 ora di Washington (mezzanotte in Italia).
Tutte le nazioni hanno sottoscritto l’intesa! Se questa opportunità finale non dovesse concretizzarsi, verrà scatenata contro Hamas una reazione infernale senza precedenti.
In ogni caso, la stabilità in Medio Oriente sarà realizzata, in un modo o nell’altro”.
ANSA