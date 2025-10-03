Melfi, aggredisce la madre e tenta di strappare la pistola a un agente: arrestato

MELFI – Mercoledì 24 settembre la Polizia di Stato è intervenuta a Melfi in seguito alla richiesta di aiuto di una donna di origini marocchine che denunciava di essere stata aggredita dal figlio convivente.

All’arrivo degli agenti, la donna è stata trovata in forte stato di agitazione e con segni di violenza sulle mani, riferendo di essere stata minacciata di morte.

Il figlio, anch’egli di origini marocchine, alla vista della polizia ha opposto una violenta resistenza, tentando anche di sottrarre l’arma d’ordinanza a un operatore e causando danni all’arredo domestico. Bloccato e immobilizzato dagli agenti, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nella Casa Circondariale di Melfi.

Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi. Si ricorda che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.