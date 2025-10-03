Manuel Agnelli e Paolo Fresu insieme per nuove contaminazioni

Germi’n’Jazz è la nuova rassegna musicale che nasce dalla collaborazione tra Germi LdC e Insulae Lab.

A guidare questa iniziativa c’è una coppia originale: Manuel Agnelli e Paolo Fresu, affiancati dal direttore artistico Giovanni Succi, che si occupano della concezione e della programmazione di serate pensate per portare a Milano una proposta unica che fonde suoni, arti e culture.

Da un lato, c’è Milano, con il laboratorio culturale Germi fondato da Manuel Agnelli, il leader degli Afterhours. Germi è un punto di riferimento per la contaminazione tra musica, letteratura e arti visive, e negli ultimi anni si è consolidato come un laboratorio di innovazione artistica e sperimentazione.

Dall’altro lato, c’è Insulae Lab, il progetto ideato da Paolo Fresu, che in soli quattro anni ha coinvolto oltre 400 musicisti. Insulae Lab si è sviluppato come una piattaforma che unisce linguaggi e tradizioni provenienti dalle isole del Mediterraneo e da tutta Europa, dando vita a un vero e proprio “continente musicale” caratterizzato dalla pluralità culturale e da un continuo rinnovamento generazionale.

La rassegna, ospitata proprio nello spazio milanese di Germi, nasce con l’intento di favorire un dialogo creativo senza confini. L’evento include concerti, incontri e produzioni originali che mescolano jazz contemporaneo, arti visive, elettronica e letteratura, con l’obiettivo di sperimentare e stupire il pubblico, fondendo diverse forme artistiche e musicali.

Il programma della rassegna prenderà il via giovedì 9 ottobre con Soundz Around, un progetto che vedrà sul palco GeGè Telesforo (voce), Daniela Spalletta (voce) e Christian Mascetta (chitarra e voce). Il concerto sarà un incontro tra jazz, world music e improvvisazione, con un mix di composizioni originali e rivisitazioni di brani internazionali. Il risultato sarà un sound originale, capace di combinare armonie sofisticate con influenze etniche e di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Giovedì 13 novembre sarà la volta di Sketches of Islands, il progetto musicale di Rino Cirinnà (sax soprano), Seby Burgio (pianoforte e tastiere), Francesco Puglisi (basso elettrico) e Francesco De Rubeis (batteria). Questo viaggio sonoro, che parte dalla Sicilia, attraverserà il Mediterraneo e le sue isole, mescolando melodie e ritmi che evocano colori, tradizioni e immagini di queste terre. Ispirato alla forma musicale della Suite, il progetto fonde storia e modernità, offrendo un’esperienza che unisce passato e contemporaneità.

A chiudere la rassegna, giovedì 4 dicembre, ci sarà ORG.Net, con una performance che vedrà protagonisti Pierpaolo Vacca, Giacomo Vardeu, Totore Chessa e Mariantonietta Bosu.

Quattro organettisti provenienti da generazioni e territori diversi si esibiranno in una performance unica, che mescolerà improvvisazione, nuove tecnologie e tradizione popolare. Il progetto rielaborerà la musica folk in chiave moderna, creando un’esibizione originale e visionaria.

ANSA