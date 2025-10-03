CRISI IDRICA: PIENO SOSTEGNO ALLA RICHIESTA DI STATO DI EMERGENZA DEL PRESIDENTE BARDI

Esprimo il mio pieno e convinto sostegno alla decisione del Presidente Vito Bardi e della Giunta regionale di richiedere al Governo nazionale lo stato di emergenza per la crisi idrica che continua a colpire duramente il nostro territorio.

La delibera approvata dalla Giunta, che dà mandato al Presidente Bardi di formulare la richiesta di stato di emergenza di rilievo nazionale per deficit idrico su tutto il territorio regionale, rappresenta un atto necessario e responsabile di fronte a una situazione che sta mettendo a dura prova la nostra comunità.

Come lucano e come rappresentante delle istituzioni, ho vissuto da vicino i sacrifici quotidiani che i nostri concittadini stanno affrontando. La crisi idrica non è più un fenomeno straordinario o temporaneo: il cambiamento climatico, con temperature record e precipitazioni sempre più scarse, ha reso strutturalmente fragile il nostro sistema idrico.

La richiesta di nomina di un commissario ad hoc testimonia la consapevolezza della complessità della situazione e la necessità di un intervento straordinario e coordinato. Non possiamo affrontare questa emergenza con strumenti ordinari: servono risorse immediate, interventi strutturali e una visione di lungo periodo per rendere il nostro sistema idrico più resiliente.

Invito tutte le forze politiche e istituzionali a fare fronte comune su questa priorità assoluta per la Basilicata. La salute, la sicurezza e il benessere dei lucani vengono prima di ogni appartenenza politica. È tempo di lavorare uniti per garantire un futuro idrico sicuro alla nostra regione.

Michele Casino