Mobilitazioni in Basilicata a sostegno della Global Sumud Flotilla

Centinaia di studenti, insieme a rappresentanti della società civile, del mondo dell’associazionismo e della politica, hanno preso parte all’iniziativa promossa da Cgil e Usb in Basilicata.

La manifestazione si inserisce nel quadro delle mobilitazioni nazionali a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione diretta a Gaza e bloccata dalle autorità israeliane.

A Potenza si è registrata una forte adesione al corteo e allo sciopero generale. Numerosi studenti hanno sfilato in testa al corteo, accompagnati da lavoratori, famiglie e cittadini. Il percorso, partito da piazza Don Bosco e concluso in piazza Mario Pagano, è stato caratterizzato da bandiere palestinesi, striscioni e slogan a favore della liberazione degli attivisti e della cessazione del conflitto.

La giornata di mobilitazione proseguirà a Senise, dove per le ore 21:00 è prevista una fiaccolata con partenza da piazzetta San Francesco.