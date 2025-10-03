Bild, droni in Germania anche su un sito militare. Velivoli sospetti anche sul Belgio

I droni che ieri hanno costretto alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Monaco di Baviera sono stati avvistati per la prima volta intorno alle 19:30, mentre sorvolavano un centro di ricerca dell’esercito tedesco, la Bundeswehr.

Il sito in questione è noto per lo sviluppo di droni di nuova generazione. Alle 20:30 i velivoli sono stati avvistati anche sopra l’aeroporto di Monaco. L’ultimo avvistamento, riportato dalla Bild, è avvenuto alle 23:30.

A causa di questi avvistamenti, l’aeroporto è stato chiuso temporaneamente la sera stessa, ma i voli sono ripresi regolarmente questa mattina, intorno alle 5:50, come comunicato dal sito ufficiale dello scalo.

Il governatore della Baviera, Markus Söder (Csu), ha reagito con durezza alla situazione che ha creato disagi nel cielo tedesco: “Questi episodi dimostrano quanto la pressione sia alta.

Da questo momento in poi, dobbiamo adottare una politica chiara: abbattere i droni, senza esitazione. Le forze di polizia devono avere la possibilità di abbatterli immediatamente”, ha dichiarato alla Bild, esprimendo la sua preoccupazione per la sicurezza.

Secondo quanto riferito dalla Bild, l’avvistamento di “diversi droni di grande dimensione” ha reso necessaria la chiusura dell’aeroporto di Monaco giovedì sera.

Le fonti di sicurezza citate dal giornale parlano di “probabili 5 o 6 droni alari” con un diametro di circa un metro ciascuno. Uno di questi avrebbe avuto un’ampia apertura alare. La polizia è intervenuta rapidamente, ma quando è arrivata sul posto, i droni erano già scomparsi. La provenienza dei velivoli rimane sconosciuta.

Le autorità bavaresi hanno avviato indagini per identificare i droni e i loro proprietari, senza però giungere a risultati concreti. I velivoli sono stati successivamente avvistati di nuovo sopra l’area aeroportuale, portando alla chiusura delle piste.

Nonostante l’intervento degli elicotteri della polizia, non sono emerse informazioni precise sul tipo e sul numero dei droni né sulla loro origine.

Questo incidente si verifica a pochi giorni dall’inizio dell’ultimo weekend dell’Oktoberfest, che attrae centinaia di migliaia di visitatori ogni giorno. A causa di un allarme bomba e di una tragedia familiare, la festa della birra era stata chiusa temporaneamente già mercoledì scorso.

La Germania si trova in uno stato di massima allerta per la minaccia dei droni. Paesi come Polonia e Danimarca, che hanno subito incursioni simili nel loro spazio aereo, hanno sollevato preoccupazioni con la Russia riguardo a queste crescenti attività.

La scorsa settimana, i rappresentanti di 27 paesi europei si sono riuniti a Copenaghen per discutere delle incursioni e della creazione di un “muro” anti-droni. In un altro incidente in Germania, un gruppo di droni è stato avvistato sopra lo stato del Schleswig-Holstein.

Intanto, il governo tedesco ha annunciato che intende autorizzare le forze armate ad abbattere i droni sospetti.

Droni Avvistati Anche in Belgio: La Preoccupazione Aumenta in Europa

Nel frattempo, la preoccupazione per la sicurezza nei cieli europei continua a crescere. La notte scorsa, una quindicina di droni sono stati avvistati sopra l’area militare di Elsenborn, in Belgio, vicino al confine con la Germania. Questo episodio ha messo in evidenza la crescente minaccia rappresentata dai droni in tutta l’Unione Europea.

“Questo dimostra ancora una volta che l’intera Ue è a rischio”, ha affermato Thomas Regnier, portavoce della Commissione Europea per la Difesa, in una dichiarazione alla stampa. Bruxelles sta mantenendo stretti contatti con gli Stati membri, ma è compito di ciascuno indagare sull’origine e le responsabilità di queste incursioni.

Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha confermato il sorvolo di droni sospetti sopra la base aerea di Elsenborn, avvistati tra l’1 e le 2 del mattino.

La sua dichiarazione ha confermato che l’incidente non era collegato a operazioni ufficiali, come precedentemente suggerito da alcune voci locali che parlavano di un drone utilizzato per cercare un cavallo randagio. “Questi sorvoli sono stati sospetti e di natura sconosciuta”, ha precisato il ministro.

ANSA