In occasione della Ventunesima Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, l’Associazione Grafica di via Sette dolori presenta la II edizione di “Nuove visioni”, un evento dedicato all’arte dell’incisione contemporanea che si svolgerà sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, presso il Distretto del Mobile imbottito, in Via Sette dolori 12, Matera.

L’iniziativa si configura come una studio visit che apre al pubblico le porte dell’associazione per un’esperienza immersiva nell’arte dell’incisione.

La mostra celebra l’evoluzione dell’arte incisoria attraverso le opere calcografiche di artisti contemporanei nonché soci dell’Associazione “Grafica di via Sette dolori” di Matera.

La mostra offre uno sguardo sulla ricchezza e sulla varietà delle tecniche di incisione, esplorando nuove prospettive visive e sperimentazioni artistiche che reinterpretano questa antica pratica. Attraverso il segno inciso, le opere esposte raccontano un dialogo tra tradizione e innovazione, confermando la vitalità della calcografia nel panorama artistico contemporaneo.

Oltre all’esposizione, sarà possibile assistere a una dimostrazione pratica di stampa calcografica e stampa xilografica, offrendo al pubblico l’opportunità di osservare da vicino i processi tecnici e creativi che stanno alla base di queste affascinanti forme d’arte.