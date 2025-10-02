Torna ad Accettura “AperiLab”

Si terrà sabato 4 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Accettura, il secondo appuntamento dell’AperiLab “Giovani in campo: idee che mettono radici”, promosso dall’associazione Mondi Lucani ETS in collaborazione con CNA Matera e con il patrocinio del Comune di Accettura.

Dopo il successo del primo incontro, l’AperiLab torna con un nuovo laboratorio dedicato alla valorizzazione delle idee imprenditoriali giovanili.

A guidare i partecipanti sarà Angelo Guida, consulente aziendale con una consolidata esperienza nel supporto alla creazione e allo sviluppo d’impresa. Il suo intervento sarà focalizzato su come trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale concreto, fornendo strumenti operativi e spunti di riflessione strategica.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella mission di Mondi Lucani di promozione della cultura d’impresa tra le nuove generazioni, stimolando la partecipazione attiva dei giovani nei processi di sviluppo economico e sociale del territorio lucano.

L’obiettivo è quello di coltivare competenze, creare connessioni e far germogliare nuove progettualità capaci di mettere radici solide in Basilicata.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Accettura, Alfonso Vespe: “Il titolo scelto per questo format racchiude perfettamente lo spirito con cui stiamo costruendo il futuro della nostra comunità: dando fiducia ai giovani, valorizzando le loro idee e creando le condizioni perché possano crescere, fiorire e restare nel nostro territorio”.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione consigliata scrivendo alla mail [email protected]