Ottobre Rosa, Rotunno e Bonito: Al centro la salute delle donne

Tra benessere, informazione e condivisione alla Villa del Prefetto di Potenza, domenica 5 ottobre 2025, ore 11.00 Villa del Prefetto – Una mattinata all’insegna della prevenzione e della salute di genere, in cui informazione, sensibilizzazione e cura di sé si intrecceranno con la bellezza del verde e con la scoperta della Villa del Prefetto, luogo simbolico e ricco di storia che aprirà le sue porte alla comunità.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione regionale Pari Opportunità della Basilicata e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, rappresenta un’occasione importante per mettere in rete le associazioni femminili del territorio, protagoniste delle numerose attività che animano l’ “Ottobre Rosa”.

L’ “Ottobre Rosa” è il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno e delle patologie oncologiche femminili.

In tutta Italia, e anche in Basilicata, vengono promosse iniziative di sensibilizzazione, informazione e screening gratuiti con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e incoraggiare le donne ad aderire ai programmi di diagnosi precoce.

La prevenzione, infatti, resta lo strumento più efficace per tutelare la salute, ridurre i rischi e salvare vite. L’appuntamento sarà anche un’occasione di condivisione, confronto e scambio di buone pratiche tra istituzioni, associazioni e cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e favorire la partecipazione attiva delle donne ai percorsi di prevenzione.

Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie: è previsto uno spazio riservato ai bambini, con attività ludiche e letture condivise, per permettere alle mamme di dedicarsi con tranquillità agli incontri informativi e ricevere aggiornamenti utili sulle opportunità di screening messe a disposizione dal sistema sanitario.

“Con questa iniziativa – dichiarano Rotunno e Bonito – intendiamo ribadire l’importanza della prevenzione come strumento di tutela della salute delle donne, ma anche come valore collettivo da promuovere attraverso il lavoro di rete, la solidarietà e la partecipazione”.

L’evento rientra tra le attività di sensibilizzazione previste nel calendario dell’ “Ottobre Rosa 2025” , con l’obiettivo di diffondere un messaggio chiaro: la salute è un bene prezioso, e prendersene cura è un diritto che passa attraverso la prevenzione e l’informazione.

Per l’occasione il Palazzo del Consiglio Regionale si illuminerà di Rosa nei giorni 5 e 6 ottobre. Si coglie l’occasione per ringraziare la Presidenza del Consiglio che, nell’accogliere la richiesta della CRPO ha dimostrato grande attenzione e sensibilità all’iniziativa.

Lo riporta una nota stampa congiunta di Vittoria Rotunno e Simona Bonito, rispettivamente presidente della Commissione regionale di parità e pari opportunità e consigliera di parità provinciale.