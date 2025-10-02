On the Way 131 Uil: domani 3 ottobre tappa nella Valle del Mercure
Il viaggio della UIL Basilicata – On the Way 131 – tra i 131 Comuni – continua domani 3 ottobre nella Valle del Mercure, ai confini della Basilicata, tra comunità che custodiscono tradizioni, natura e resilienza. Un cammino di ascolto, partecipazione e futuro.
In mattinata sono in programma incontri con i sindaci e i cittadini:
• Paolo Francesco Campanella – Castelluccio Inferiore
• Francesco Limongi – Castelluccio Superiore
• Rocco Bruno – Rotonda
• Giuseppe Ciminelli – San Severino Lucano
• Antonio Rizzo – Viggianello
In serata, alle 17.30 a Viggianello, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico, l’incontro pubblico “Aree Interne, un futuro è possibile”: un confronto con sindaci, amministratori, associazioni e cittadini per costruire insieme nuove prospettive di sviluppo.
Una valle che rappresenta non un margine, ma una cerniera strategica, capace di unire territori e creare futuro con il turismo sostenibile, l’agricoltura di qualità, la valorizzazione dei borghi e la tutela dell’ambiente.
La UIL Basilicata sarà qui, accanto a queste comunità, per dire che il Mercure non divide, ma unisce: il confine diventa opportunità, il futuro si costruisce insieme.