Bonus Gas: ancora silenzi e nessuna risposta

Da mesi chiediamo chiarezza sulla gestione del Bonus Gas: quante risorse sono state incassate dalla Regione, quante impegnate e quante restituite ai cittadini.

Durante l’audizione dell’11 settembre avevamo trasmesso in anticipo domande puntuali, ma il Presidente Bardi – assente ancora una volta – ha delegato ad altri senza che fosse fornita alcuna risposta concreta. Gli auditi, Busciolano e Vergari, si erano impegnati a inviare una nota scritta nelle ore successive, ma a distanza di settimane non è arrivato nulla.