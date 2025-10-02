POLITICA
Bonus Gas: ancora silenzi e nessuna risposta
Dopo mesi di richieste e promesse mancate, restano solo rinvii e silenzi. Se l’opacità continua, ci rivolgeremo alle autorità competenti.
Da mesi chiediamo chiarezza sulla gestione del Bonus Gas: quante risorse sono state incassate dalla Regione, quante impegnate e quante restituite ai cittadini.
Durante l’audizione dell’11 settembre avevamo trasmesso in anticipo domande puntuali, ma il Presidente Bardi – assente ancora una volta – ha delegato ad altri senza che fosse fornita alcuna risposta concreta. Gli auditi, Busciolano e Vergari, si erano impegnati a inviare una nota scritta nelle ore successive, ma a distanza di settimane non è arrivato nulla.
I lucani continuano a ricevere bollette con conguagli ingiustificati, mentre sul tavolo restano solo silenzi e rinvii.
Se questa opacità dovesse continuare, saremo costretti a rivolgerci alle autorità competenti perché si faccia finalmente luce sulla gestione di centinaia di milioni di euro pubblici.
Basilicata Casa Comune