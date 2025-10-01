Venerdì 3 ottobre sciopero Cgil in difesa di Flotilla

“L’aggressione alle imbarcazioni civili che trasportavano cittadini italiani rappresenta un episodio di estrema gravità.

Un attacco diretto all’ordine costituzionale, che blocca un’iniziativa umanitaria e solidale nei confronti della popolazione palestinese, vittima di un’operazione genocida messa in atto dal governo israeliano.

Si tratta di un assalto alla sicurezza e all’incolumità di lavoratori e lavoratrici, di volontari e volontarie a bordo.”

Con queste parole, la Cgil ha annunciato lo sciopero generale nazionale, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. L’agitazione è stata proclamata per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre.

ANSA