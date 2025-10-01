Schwarzenegger scherza con il Papa: ‘E’ un eroe anche senza muscoli’

L’ex attore e ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, oggi impegnato con passione nella lotta per la tutela dell’ambiente, ha partecipato alla conferenza di Castel Gandolfo, organizzata per celebrare i dieci anni dalla Laudato si’.

Durante il suo intervento, ha scherzato con Papa Leone, lodando allo stesso tempo il suo impegno per la salvaguardia del pianeta.

“Siedo accanto a un eroe, un vero Action Hero”, ha esordito Schwarzenegger, facendo riferimento a uno dei suoi celebri film e indicando il Papa.

Il pubblico, colto di sorpresa, ha sorriso divertito dalla battuta. “Ridere è comprensibile, visto che di solito gli eroi dei film d’azione sono muscolosi e armati, ma lo definisco eroe perché appena è diventato Papa ha fatto sì che fossero installati pannelli solari in Vaticano, uno dei primi Stati al mondo a diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio”, ha aggiunto Schwarzenegger, scatenando l’applauso dei presenti.

Papa Francesco ha risposto con un sorriso: “Non sono io l’Action Hero, ma tutti voi che vi impegnate ogni giorno per l’ambiente”, ha detto, rivolgendosi a tutti i partecipanti alla conferenza e sottolineando che sono le azioni collettive e l’impegno di ognuno che fanno la differenza nella lotta per l’ecologia integrale.

ANSA