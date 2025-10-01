Naiadi, valore e prospettive delle aree protette, dal 3 al 5 ottobre al Lago Sirino (PZ)

Valore e prospettive delle aree naturali protette e la specificità dei parchi della Basilicata, su questi temi si svolge “Naiadi”, la tre giorni di incontri promossa dal Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Lucano Val d’Agri – Lagonegrese, Ambiente Basilicata e Federparchi.

Al Lago Sirino (PZ) si susseguiranno dibattiti e panel sui vari temi inerenti i parchi: tutela della biodiversità, turismo sostenibile, aree interne, riforma della legge sulle aree protette e approfondimenti sui parchi della Basilicata.

Il 4 e 5 ottobre si svolgerà anche un seminario su “formazione in materia di pianificazione dei fabbisogni di personale” a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

Leggi il programma