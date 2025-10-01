Ministro Tajani, italiani saranno portati in Israele e poi espulsi

“Abbiamo dato l’incarico all’ambasciata di Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di fornire assistenza a tutti gli italiani che verranno probabilmente portati al porto di Ashdod, ma che poi saranno espulsi. Credo che sarà organizzato un volo per rimpatriarli in Europa insieme agli altri.”

Queste le parole di Antonio Tajani durante un’intervista al Tg1, in merito ai partecipanti alla spedizione della Flotilla, sottolineando che l’intervento delle forze israeliane era “contemplato”, aggiungendo che “l’importante è che non ci siano episodi violenti.”

“Poiché in Israele è in corso lo Yom Kippur fino a domani sera,” ha spiegato Tajani, “gli attivisti della Flotilla che sono stati fermati e portati ad Ashdod, saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni per essere riportati in Europa”.

