POLITICA
Ministro Salvini, ‘per lo sciopero di venerdì valuto la precettazione’
Evitare che minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni
Il Ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini sta valutando l’adozione della precettazione in vista dello sciopero indetto per venerdì.
“La posizione della Commissione di Garanzia sugli scioperi,” spiega, “ha già chiarito che la motivazione presentata dai sindacati non rientra tra quelle che giustificano l’assenza di preavviso.”
Salvini “intende prevenire che una minoranza irresponsabile possa causare disagi a milioni di cittadini italiani.”
Questo è quanto riportato in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).
ANSA