CRONACA
Ministro Crosetto, circondate tutte le barche, andranno ad Ashdod
“Le imbarcazioni sono tutte circondate e dovranno essere condotte al porto di Ashdod, dove ogni paese provvederà a organizzare il rientro dei propri cittadini.”
Queste le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un’intervista al Tg1.
“Non definirei questa situazione come un attacco, ma piuttosto come un blocco”, ha aggiunto il ministro.
Alla domanda se l’episodio possa avere ripercussioni sul piano di pace proposto da Trump per Gaza, Crosetto ha risposto: “No, non credo”.
ANSA