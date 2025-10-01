Il giardino planetario di Pietro Ruffo al Museo Etrusco di Roma

Un grande disegno realizzato con penna Bic su un leggero velo di tessuto che crea un effetto visivo sorprendente e allo stesso tempo delicato: un’opera che mette in relazione la rappresentazione rinascimentale della natura – ordinata, regolata e simbolo di armonia – con una visione contemporanea della natura spontanea, rigogliosa e in continua trasformazione.

E’ l’installazione di Pietro Ruffo “Il Giardino Planetario”, opera site-specific che raffigura una foresta primordiale, immaginata dall’artista per inserirsi e dialogare con gli affreschi dell’emiciclo e il giardino storico di Villa Giulia.

L’opera sarà presentata al pubblico sabato 4 ottobre al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia , in occasione della ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da Amaci con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Realizzata per accompagnare scenograficamente il progetto La Luce dei Luoghi, finanziato con l’avviso pubblico per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, “Il Giardino Planetario” è un’imponente installazione sospesa nella loggia della Villa che avvolge lo spettatore in un’esperienza immersiva, tra epoche e sensibilità diverse, un’eterea composizione capace di dialogare con l’arte e l’architettura circostante.

Sabato 4 ottobre a partire dalle ore 18 il pubblico potrà accedere gratuitamente agli spazi museali per ammirare l’opera e assistere al racconto dell’artista, introdotto dalla direttrice del Museo, Luana Toniolo.

Prevista la performance musicale del controtenore Hugo Perina e lo spettacolo di videomapping nel cortile centrale con il suggestivo racconto della storia della villa e delle sue collezioni.

Il Museo resterà aperto al pubblico fino alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 22.30) con la possibilità di visite guidate a cura del personale, per offrire un’esperienza completa che unisce antico e contemporaneo.

