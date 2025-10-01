Cisl,vinta causa per 15mila contro Amazon

Il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso presentato dalla Fit-Cisl, stabilendo che i lavoratori di Amazon Italia Transport hanno diritto a ricevere l’intera quota di stipendio per le festività lavorate, una somma che riguarda circa 15.000 dipendenti.

In particolare, la sentenza riguarda i 400 lavoratori di Amazon Italia Transport di Casirate d’Adda (provincia di Bergamo), ma, secondo la Cisl, avrà effetti a catena su altri 4.000 dipendenti del ramo logistico italiano, compresi i 1.600 lavoratori della logistica di Cividate al Piano (Bergamo), e i circa 11.000 colleghi in tutta Italia.

Dal 2020, ai lavoratori della logistica veniva riconosciuto 1/26 della paga mensile per ogni festività lavorata, oltre a una maggiorazione, mentre in Amazon Italia Transport veniva riconosciuta solo la maggiorazione, senza tenere conto delle ore effettivamente lavorate durante le festività.

Grande soddisfazione per la vittoria è stata espressa da Pasquale Salvatore, segretario generale della categoria a Bergamo, e Fabrizio Zanchi, delegato Fit-Cisl nei centri Amazon di Casirate e Cividate: “È una vittoria storica per la Fit-Cisl e per i lavoratori di Amazon Italia”.

La causa era stata avviata dalla Cisl Bergamo in collaborazione con l’Ufficio vertenze della Cisl e l’avvocato Valentina Ponte. “Inizialmente, nel mese di agosto 2024, siamo stati gli unici tra i sindacati a intraprendere questa azione legale, e oggi la sentenza ci ha dato ragione”, spiega il sindacato. “Adesso, l’azienda dovrà procedere al ricalcolo delle festività lavorate e al pagamento delle ore dovute”.

ANSA