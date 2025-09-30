Inaugurato il Museo della Civiltà Rurale: un omaggio vivo alla memoria contadina di Rionero in Vulture

Domenica 28 settembre, Rionero in Vulture ha vissuto un momento di profonda emozione e orgoglio collettivo con l’inaugurazione del Museo della Civiltà Rurale, nuovo polo culturale dedicato alla memoria, alla tradizione e all’identità contadina del territorio. Il museo trova spazio al piano terra del già esistente Museo del Brigantaggio, ampliando così l’offerta culturale della città con un percorso espositivo che racconta la vita rurale in tutte le sue sfaccettature.

Un museo della comunità, per la comunità.

Il progetto è nato dal desiderio di conservare e valorizzare un patrimonio immateriale che rischiava di andare perduto: la cultura contadina, con i suoi strumenti, riti, saperi e storie. Ogni oggetto in mostra – dagli antichi attrezzi da lavoro agli utensili domestici – è stato donato spontaneamente da cittadini di Rionero, testimoniando un forte senso di appartenenza e di memoria condivisa. Non un semplice allestimento, ma un autentico “libro di memorie” collettivo che dà voce alle generazioni passate.

Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa è stato il lavoro sinergico della Pro Loco di Rionero, che ha coordinato la raccolta dei materiali e condotto un’intensa attività di ricerca storica, grazie al prezioso contributo di volontari e studiosi. L’allestimento museale, curato con sensibilità e rigore scientifico dai professori Rosa Preziuso e Cristian Strazza, accompagna il visitatore in un percorso immersivo attraverso i luoghi e i tempi della vita rurale: dal lavoro nei campi alla quotidianità domestica, dalla tradizione orale al cibo, dalla fatica al senso di comunità.

Un’inaugurazione partecipata, un progetto condiviso.

L’evento inaugurale ha visto la presenza delle principali autorità civili e religiose del territorio: il Sindaco di Rionero in Vulture, l’Assessore Donatello Pinto, il Presidente Unpli Basilicata Vito Sabia, e il Parroco Don Rocco Di Pierro. Interventi che hanno sottolineato il valore del museo come luogo di dialogo intergenerazionale e come punto di riferimento per la valorizzazione dell’identità locale.

Un ponte tra passato e futuro.

Il Museo della Civiltà Rurale rappresenta un punto di partenza per nuove iniziative volte alla tutela e alla trasmissione del patrimonio culturale del Vulture. È un invito rivolto a tutti – cittadini, scuole, visitatori – a riscoprire le proprie radici e a costruire un futuro consapevole della propria storia.

Il museo è ora aperto al pubblico e visitabile secondo gli orari del Museo del Brigantaggio. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Pro Loco di Rionero.